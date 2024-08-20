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Директор музея: Развитие азербайджанской дирижерской школы связано с именем Ниязи  

Директор музея: Развитие азербайджанской дирижерской школы связано с именем Ниязи   Становление и развитие азербайджанской дирижерской школы неразрывно связано с именем маэстро Ниязи.
Искусство
20 августа 2024 г. 18:37
Директор музея: Развитие азербайджанской дирижерской школы связано с именем Ниязи  

Становление и развитие азербайджанской дирижерской школы неразрывно связано с именем маэстро Ниязи.

Как сообщает Report, об этом заявил директор подведомственного Государственному музею музыкальной культуры Азербайджана Дома-музея Ниязи, заслуженный работник культуры Рза Байрамов на мероприятии, посвященном 112-й годовщине со дня рождения выдающегося дирижера и композитора.

По его словам, маэстро Ниязи, будучи автором множества симфонических и вокальных произведений, музыки для кино, сыграл ключевую роль в развитии азербайджанского симфонизма.

Байрамов отметил, что многие нынешние дирижеры являются последователями школы Ниязи: "Маэстро Ниязи с гордостью представлял азербайджанскую музыку на международной арене, и его искусство было признано во всем мире".

Мероприятие продолжилось художественной частью, где были исполнены произведения Ниязи и азербайджанских композиторов. В концерте приняли участие солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, профессор Бакинской музыкальной академии, народная артистка Гюльназ Исмайлова, и заслуженный артист Рамиль Гасымов. Выступления сопровождались слайд-шоу, созданным на основе архивных материалов музея, отражающих жизнь и творчество Ниязи.

Напомним, что сегодня в Доме-музее маэстро Ниязи был объявлен "День открытых дверей". Здесь прошла выставка, посвященная 112-летию со дня его рождения. Посетители ознакомились с новой выставкой "Ниязи-112" и видеозаписью воспоминаний общенационального лидера Гейдара Алиева о маэстро Ниязи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMuzeyin direktoru: Azərbaycan dirijorluq məktəbinin inkişafı Niyazinin adı ilə bağlıdır

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