Директор музея: Развитие азербайджанской дирижерской школы связано с именем Ниязи

Становление и развитие азербайджанской дирижерской школы неразрывно связано с именем маэстро Ниязи.

Становление и развитие азербайджанской дирижерской школы неразрывно связано с именем маэстро Ниязи.

Как сообщает Report, об этом заявил директор подведомственного Государственному музею музыкальной культуры Азербайджана Дома-музея Ниязи, заслуженный работник культуры Рза Байрамов на мероприятии, посвященном 112-й годовщине со дня рождения выдающегося дирижера и композитора.

По его словам, маэстро Ниязи, будучи автором множества симфонических и вокальных произведений, музыки для кино, сыграл ключевую роль в развитии азербайджанского симфонизма.

Байрамов отметил, что многие нынешние дирижеры являются последователями школы Ниязи: "Маэстро Ниязи с гордостью представлял азербайджанскую музыку на международной арене, и его искусство было признано во всем мире".

Мероприятие продолжилось художественной частью, где были исполнены произведения Ниязи и азербайджанских композиторов. В концерте приняли участие солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, профессор Бакинской музыкальной академии, народная артистка Гюльназ Исмайлова, и заслуженный артист Рамиль Гасымов. Выступления сопровождались слайд-шоу, созданным на основе архивных материалов музея, отражающих жизнь и творчество Ниязи.

Напомним, что сегодня в Доме-музее маэстро Ниязи был объявлен "День открытых дверей". Здесь прошла выставка, посвященная 112-летию со дня его рождения. Посетители ознакомились с новой выставкой "Ниязи-112" и видеозаписью воспоминаний общенационального лидера Гейдара Алиева о маэстро Ниязи.