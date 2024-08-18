Скончался актер Ален Делон

Скончался французский актер Ален Делон.

Скончался французский актер Ален Делон.

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Согласно информации, актер ушел из жизни в возрасте 88 лет в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.

"Он мирно скончался в своем доме в имении Души в окружении трех своих детей и своей семьи. Его семья любезно просит вас уважать его частную жизнь в этот крайне болезненный момент траура", - говорится в заявлении его троих детей.

Ален Делон родился в 1935 году в коммуне Со в пригороде Парижа. Наибольшую известность приобрёл после фильмов "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Черный тюльпан" (1964). Номинант на "Золотой глобус" в категории "Лучший дебютант". Обладатель премии "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история". Офицер ордена Почетного легиона.

Его имя в массовом сознании стало нарицательным.