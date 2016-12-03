В поселке Гузанлы Агдамского района заложен фундамент Центра мугама

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама.

Как сообщает Report, Агдамский центр мугама будет построен по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Для строительства центра Исполнительной властью района выделен земельный участок площадью 7800 квадратных метров на краю автомобильной дороги Хындырыстан-Гузанлы. Общая площадь здания центра составит 1800, а общая внутренняя площадь – 1580 квадратных метров. На территории будет построена стоянка для 60 автомобилей. В здании будут созданы зал на 328 мест, фойе, галерея, помещения для декораций, гримерная, комнаты для ожидания и занятий.

Реализация этого важного проекта, способствующего пропаганде и продолжению традиций мугама, являющегося национально-духовным достоянием азербайджанского народа, внесет вклад в развитие музыкальной культуры в нашей стране.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Агдамского центра мугама.

Глава государства дал поручения о качественном строительстве Центра и своевременном завершении работ.