В Польше за 100 млн. долларов продана коллекция картин Леонардо Да Винчи, Рембрандта и других известных художников - ФОТО

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма Польши приобрело за 100 млн. долларов коллекцию из 86 тыс. экспонатов, в которую входят произведения Леонардо Да Винчи, Рембрандта и других известных художников.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-Би-Си, после продолжительных переговоров министр культуры Польши Петр Глинский и владелец коллекции Адам Карол Чарторыйский смогли договориться.

В то же время, наряду с демонстрируемыми в музее Чарторыйских в Кракове экспонатами, польскому государству также были переданы 250 тыс. рукописей и документов.

Отметим, что созданная в 1804 году Изабеллой Чарторыйской коллекция в действительности оценивается в 2,4 млрд долларов.