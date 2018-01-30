Баку. 30 января. REPORT.AZ/ 3 февраля в Национальном музее искусств пройдет вечер памяти Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Как сообщили Report в музее, на мероприятии научный секретарь Национального музея истории Азербайджана, доктор философии по историческим наукам Фархад Джаббаров, ведущий специалист BP по разведке, правнук Г.З.Тагиева Назим Абдуллаев и другие коснутся его жизни и деятельности.

Мероприятие начнется в 15:00, вход свободный.

Отметим, что азербайджанский миллионер и меценат Гаджи Зейналабдин Таги оглу Тагиев родился 10 января 1823 года (по некоторым источникам в 1838 году) в Баку в семье башмачника.