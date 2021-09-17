В Музее Ван Гога выставили ранее неизвестный эскиз художника

Небольшой карандашный набросок Винсента Ван Гога, подписанный его именем, впервые представлен в четверг публике в амстердамском музее, носящем имя нидерландского художника.

Небольшой карандашный набросок Винсента Ван Гога, подписанный его именем, впервые представлен в четверг публике в амстердамском музее, носящем имя нидерландского художника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания ABC.

Предположительно, это эскиз рисунка "Изношенный" из экспозиции музея. На нем изображен старик, который, сгорбившись, сидит на деревянном стуле, обхватив голову руками. Набросок, выполненный в ноябре 1882 года, в самом начале творческого пути художника, более 100 лет хранился в частной коллекции в Нидерландах и был известен лишь узкому кругу ценителей живописи.

"Мы гордимся тем, что имеем возможность поделиться этим ранним рисунком и его историей с нашими посетителями", - приводит ABC слова директора музея Эмили Горденкер. Набросок, владелец которого пожелал остаться неизвестным, будет экспонироваться до 2 января 2022 года.

Сотрудники музея подтвердили его подлинность. По заключению экспертов, все - от стиля до использованных материалов (плотницкого карандаша и акварельной бумаги) - свидетельствует о том, что это одна из работ Ван Гога гаагского периода, когда он совершенствовал навыки портретиста.