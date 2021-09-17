О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Музее Ван Гога выставили ранее неизвестный эскиз художника

В Музее Ван Гога выставили ранее неизвестный эскиз художника Небольшой карандашный набросок Винсента Ван Гога, подписанный его именем, впервые представлен в четверг публике в амстердамском музее, носящем имя нидерландского художника.
Искусство
17 сентября 2021 г. 07:58
В Музее Ван Гога выставили ранее неизвестный эскиз художника

Небольшой карандашный набросок Винсента Ван Гога, подписанный его именем, впервые представлен в четверг публике в амстердамском музее, носящем имя нидерландского художника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания ABC.

Предположительно, это эскиз рисунка "Изношенный" из экспозиции музея. На нем изображен старик, который, сгорбившись, сидит на деревянном стуле, обхватив голову руками. Набросок, выполненный в ноябре 1882 года, в самом начале творческого пути художника, более 100 лет хранился в частной коллекции в Нидерландах и был известен лишь узкому кругу ценителей живописи.

"Мы гордимся тем, что имеем возможность поделиться этим ранним рисунком и его историей с нашими посетителями", - приводит ABC слова директора музея Эмили Горденкер. Набросок, владелец которого пожелал остаться неизвестным, будет экспонироваться до 2 января 2022 года.

Сотрудники музея подтвердили его подлинность. По заключению экспертов, все - от стиля до использованных материалов (плотницкого карандаша и акварельной бумаги) - свидетельствует о том, что это одна из работ Ван Гога гаагского периода, когда он совершенствовал навыки портретиста.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Министр: Незаконно посетившие Ханкенди французские депутаты подрывают усилия по установлению мира
Министр: Незаконно посетившие Ханкенди французские депутаты подрывают усилия по установлению мира
16 сентября 2021 г. 18:06
Эрдоган: Мы обратились в ЮНЕСКО совместно с Азербайджаном и Ираном
Эрдоган: Мы обратились в ЮНЕСКО совместно с Азербайджаном и Ираном
16 сентября 2021 г. 18:01
Президент подписал указ о координации деятельности по разминированию
Президент подписал указ о координации деятельности по разминированию
16 сентября 2021 г. 16:32
Завершились учения Сокол ТурАз - 2021
ФотоЗавершились учения "Сокол ТурАз - 2021"
16 сентября 2021 г. 16:26
Премьер-министр подписал новое постановление в связи с ценами на пшеницу и муку
Премьер-министр подписал новое постановление в связи с ценами на пшеницу и муку
16 сентября 2021 г. 16:24
Эльдар Мамедалиев награжден Почетным дипломом президента Азербайджана
Эльдар Мамедалиев награжден Почетным дипломом президента Азербайджана
16 сентября 2021 г. 15:09
Глава Госпогранслужбы дал поручения по повышению боеготовности на Каспии
Глава Госпогранслужбы дал поручения по повышению боеготовности на Каспии
16 сентября 2021 г. 13:30
Экс-глава Совета директоров Палаты по надзору за финрынками создал компанию
Экс-глава Совета директоров Палаты по надзору за финрынками создал компанию
16 сентября 2021 г. 12:02
В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц
В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц
16 сентября 2021 г. 10:07
Госагентство закупит 65 машин скорой медицинской помощи
Госагентство закупит 65 машин скорой медицинской помощи
16 сентября 2021 г. 09:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi