В Музее Ван Гога выставили ранее неизвестный эскиз художника

Небольшой карандашный набросок Винсента Ван Гога, подписанный его именем, впервые представлен в четверг публике в амстердамском музее, носящем имя нидерландского художника.
Предположительно, это эскиз рисунка "Изношенный" из экспозиции музея. На нем изображен старик, который, сгорбившись, сидит на деревянном стуле, обхватив голову руками. Набросок, выполненный в ноябре 1882 года, в самом начале творческого пути художника, более 100 лет хранился в частной коллекции в Нидерландах и был известен лишь узкому кругу ценителей живописи.
"Мы гордимся тем, что имеем возможность поделиться этим ранним рисунком и его историей с нашими посетителями", - приводит ABC слова директора музея Эмили Горденкер. Набросок, владелец которого пожелал остаться неизвестным, будет экспонироваться до 2 января 2022 года.
Сотрудники музея подтвердили его подлинность. По заключению экспертов, все - от стиля до использованных материалов (плотницкого карандаша и акварельной бумаги) - свидетельствует о том, что это одна из работ Ван Гога гаагского периода, когда он совершенствовал навыки портретиста.