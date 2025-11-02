Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Музее каменной летописи представлен спектакль пантомимы "Тайна воды"

    Искусство
    • 02 ноября, 2025
    • 00:04
    В Музее каменной летописи представлен спектакль пантомимы Тайна воды

    В Музее каменной летописи представлен спектакль пантомимы "Тайна воды", специально подготовленный для арт-фестиваля "Полет в Баку. Aрт-уикенд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС".

    Как сообщает Report, сценическое произведение посмотрели, принявшие участие в мероприятии, инициатор проекта Art Weekend, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева.

    Тематика постановки построена вокруг воды - ключевого символа фестиваля. Автор проекта - Народный артист Азербайджана, актер пантомимы Парвиз Мамедрзаев в своем произведении отражает вечную связь человека с водой.

    Наряду с Парвизом Мамедрзаевым в постановке задействованы 7 актеров. В спектакле без слов, но с глубокой выразительностью показан трудный путь людей в поисках воды - источника жизни.

    Цель проекта - показать уникальность Баку - центра культуры, в котором переплетены традиции и современность, разнообразные взгляды и идеи, города, вдохновляющего будущие поколения и находящего отклик в глобальном масштабе.

