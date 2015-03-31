​В Москве объявлена победительница конкурса красоты "Мисс АМОР-2015"

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В российской столице состоялся финальный этап первого конкурса красоты Азербайджанского молодежного объединения России "Мисс АМОР-2015".

Как передает Report со ссылкой на VAKinfo, по итогам конкурса, проходившего на официальной странице АМОР в Instagram с 8 по 27 марта, в финал прошли пять претенденток, набравшие наибольшее количество "лайков".

Ими стали: Нармина Курбанова, Ираида Новрузова, Фатима Талыбова, Лейла Тагызаде, Кямаля Мовсумзаде. Юные красавицы поборолись за почетный титул "Мисс АМОР" в финале конкурса, который состоял из нескольких этапов. Девушкам нужно было рассказать о себе, ответить на вопросы членов жюри и продемонстрировать национальные азербайджанские костюмы и творческие номера.

Ведущим праздничного вечера стал певец и композитор Сархан Сархан. А членами жюри были певица Катя Лель, член союза дизайнеров России Орхан Султан, советник по гуманитарным вопросам посольства АР в РФ Нигяр Ахундова, исполнительный директор Всероссийского Азербайджанского Конгресса Ильгар Гаджиев и главный режиссер концертного зала «Россия» Галина Белова.

Приветственное письмо вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя АМОР Лейлы Алиевой зачитал член правления организации Эмин Гаджиев. Он поблагодарил всех активистов, принимавших участие в организации этого конкурса, направленного на сплочение азербайджанской молодежи.

Затем с приветственным словом выступила Нигяр Ахундова, которая поздравила присутствующих от имени Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы с прошедшим праздником Новруз, наступлением весны и проведением такого весеннего конкурса.

Участников и гостей мероприятия поздравил и исполнительный директор ВАК Ильгар Гаджиев.

Победительницу конкурса "Мисс АМОР" объявила певица Катя Лель. Счастливой обладательницей короны стала Фатима Талыбова, которая покорила жюри своей искренностью и добротой. Фатима – студентка Педагогического колледжа № 18 "Митино".

Мисс АМОР-2015 вручили диплом, подарки, а также торт, который она разделила с гостями вечера.

В конкурсе, проведенном по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя АМОР Лейлы Алиевой, приняли участие более 50 девушек, обучающихся в вузах России. На мероприятии присутствовали сотрудники посольства АР в РФ, ВАК, АМОР и представители общественных организаций Москвы.