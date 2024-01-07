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В Минкультуры выразили соболезнования семье и близким Айгюн Бейляр

В Минкультуры выразили соболезнования семье и близким Айгюн Бейляр Министерство культуры Азербайджана выразило соболезнования семье и близким заслуженной артистки Айгюн Гумматовой.
Искусство
7 января 2024 г. 01:46
В Минкультуры выразили соболезнования семье и близким Айгюн Бейляр

Министерство культуры Азербайджана выразило соболезнования семье и близким заслуженной артистки Айгюн Гумматовой.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

"Некоторое время назад в столице Турции Анкаре скончалась заслуженная артистка Азербайджанской Республики Айгюн Гумматова (Бейляр).

От имени коллектива Министерства культуры и культурной общественности страны выражаем чувство скорби в связи с кончиной артистки и приносим глубочайшие соболезнования семье и близким покойной", - говорится в сообщении.

Айгюн Гумматова родилась 22 августа 1975 года в Баку. Отец – музыкант, играющий на таре, еще в раннем детстве заметил музыкальные способности дочери и отдал ее в музыкальную школу по классу нагарa. В 1987 году вместе с другими одаренными детьми Айгюн была зачислена в открывшуюся в Баку детскую филармонию. С этого момента и началась ее музыкальная карьера – сначала в детском филармоническом ансамбле, в котором она играла на нагаре, а потом и на большой сцене.

Распоряжением президента Азербайджана от 2002 года Айгюн Бейляр присвоено почётное звание "Заслуженная артистка Азербайджанской Республики".

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Версия на азербайджанском языке ФотоMədəniyyət Nazirliyi Aygün Bəylərin vəfatı ilə bağlı nekroloq yayıb

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