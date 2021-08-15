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В Лянкяране представлен фильм молодого кинематографиста

В Лянкяране представлен фильм молодого кинематографиста В Лянкяране представлен фильм молодого кинематографиста
Искусство
15 августа 2021 г. 01:45
В Лянкяране представлен фильм молодого кинематографиста

В Лянкяране состоялась презентация фильма молодого кинематографиста.

Как сообщает Report, автором короткометражного художественно-документального фильма "Köz təndir" является Самед Мехрибан, студент III курса факультета кино и телевидения Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Оператор-постановщик фильма - Мухаммед Осман, музыкальный оформитель и дизайнер постера - Аслан Агамирзаев.

Продюсерами киноленты стали Орхан Ата и Рахим Агаев.

Сюжет фильма "Köz təndir" взят из повседневной жизни работницы одной из пекарен. Он о женщине, которая рано утром приходит на работу, печет хлеб и продает его, чтобы содержать своих детей.

С.Мехрибан для презентации ленты пригласил коллег в Лянкяран. Он отметил, что здесь есть большие творческие возможности. "Было бы отлично организовать тут фестиваль, состоящий из работ молодых кинематографистов", - сказал он.

После презентации состоялся показ фильма и обсуждения на тему гендерного равенства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda gənc kinematoqrafçının filmi təqdim edilib

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