 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Казани открылся фестиваль мусульманского кино

    На фестивале представлен и Азербайджан

    Баку. 5 Сентября. REPORT.AZ/ В Казани открылся фестиваль мусульманского кино. Традиционный и уже весьма престижный международный кинофорум проработает до 11 сентября.

    Как передает Report, география участников фестиваля в этом году самая широкая в истории.

    Свои фильмы приехали показать мастера Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Грузии, Украины, Белоруссии. Достаточно много гостей из Ирана, Ирака, Бангладеш, Сирии, Китая. Кстати, в этом году на фестивале есть и новички - кинематографисты Старого Света. Это представители Испании, Франции, Финляндии, Норвегии и Сербии.

    Сегодня, в день открытия зрители и участники увидели фильм иранского режиссера Маджида Маджиди. Главный гость кинофорума привез в Казань трехчасовую ленту «Мухаммад – Посланник Всевышнего». 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi