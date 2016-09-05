Баку. 5 Сентября. REPORT.AZ/ В Казани открылся фестиваль мусульманского кино. Традиционный и уже весьма престижный международный кинофорум проработает до 11 сентября.

Как передает Report, география участников фестиваля в этом году самая широкая в истории.

Свои фильмы приехали показать мастера Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Грузии, Украины, Белоруссии. Достаточно много гостей из Ирана, Ирака, Бангладеш, Сирии, Китая. Кстати, в этом году на фестивале есть и новички - кинематографисты Старого Света. Это представители Испании, Франции, Финляндии, Норвегии и Сербии.

Сегодня, в день открытия зрители и участники увидели фильм иранского режиссера Маджида Маджиди. Главный гость кинофорума привез в Казань трехчасовую ленту «Мухаммад – Посланник Всевышнего».