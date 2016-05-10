В Каннах завершаются приготовления к 69-му международному кинофестивалю

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В кинематографической столице Лазурного берега завершаются последние приготовления к 69-му Каннскому фестивалю. Как сообщает Report, он продлится почти две недели с 11 по 22 мая и в этом году будет проходить в условиях особых мер безопасности, вызванных террористической угрозой.

Для круглосуточного дежурства на улицах города дополнительно мобилизованы сотни полицейских, тщательно досматриваются автомобили.

11 мая фестиваль стартует премьерой внеконкурсной картины Вуди Аллена "Красивые люди" (Caf Society, 2016).

В программу фестиваля в этом году включены новая режиссерская работа Николь Гарсиа "Каменная болезнь" (Франция), "Джульетта" испанского режиссера Педро Альмодовара, драма "Она" Пола Верховена и др.