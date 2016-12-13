В Калмыкском национальном драматическом театре поставят произведение азербайджанского писателя

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В столице Калмыкии городе Элиста состоится премьера спектакля "Дождись меня" ("Gözlə məni"), поставленного по пьесе азербайджанского писателя-драматурга, заслуженного деятеля искусств Али Амирли "Заламджа".

Как сообщил Report Али Амирли, пьеса была написана по мотивам повести представителя калмыкской литературы Санджи Балыкова "Заламджа".

Отметим, что спектакль будет продемонстрирован 16-17 декабря в Калмыкском национальном драматическом театре. Произведение повествует о трагедии проживающего в Калмыкской степи на побережье Дона народа после социалистической революции. Трагедия представлена на примере одной семьи.

Режиссер-постановщик спектакля с участием ведущих актеров Калмыкского национального драматического театра – заслуженный деятель искусств Азербайджана и Калмыкии, главный режиссер Азербайджанского государственного театра юного зрителя Бахрам Османов.