 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Испании совершена одна из крупнейших за последние десятилетия краж картин

    Украдены полотна Фрэнсиса Бэкона общей стоимостью в 30 млн. евро

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Пять картин ирландского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона (1909-1992) украдены из частного дома в центре Мадрида. Как сообщает Report, об этом пишет газета El Pais.

    По ее информации, кража, которая произошла еще в июне прошлого года, стала одной из крупнейших за последние десятилетия. Отмечается, что дом, в котором находились полотна, располагается недалеко от здания испанского сената. Картины, стоимость которых составляет порядка 30 млн. евро, принадлежали другу Бэкона.

    Правоохранительные органы Испании продолжают вести поиски картин как в Испании, так и за ее пределами. По предварительной информации, работы Бэкона до сих пор находятся на территории страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi