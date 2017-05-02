В Государственном кукольном театре проведут юбилей Рахмана Рахманова

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Состоится юбилей заслуженного артиста Азербайджана Рахмана Рахманова.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, 5 мая при содействии министерства культуры и туризма и организационной поддержке Азербайджанского государственного кукольного театра в театре пройдет вечер "60-летний актер 85-летнего театра", посвященный 60-летию Р.Рахманова.

На мероприятии с участием представителей общественности, деятелей культуры и искусства и любителей театра коснутся творчества актера. Здесь будет продемонстрирован видеоролик о творчестве актера, представлены отрывки из полюбившихся зрителям спектаклей с его участием.

Отметим, что актер работает в Азербайджанском государственном кукольном театре с 1974 года.

В 2006 году Р.Рахманов выступил на фестивале моноспектаклей со спектаклем Эюба Аббасова "Шенгюлюм, Шунгюлюм" и стал лауреатом премии "Золотой Дервиш". За заслуги в развитии азербайджанского театра 7 марта 2014 года он был удостоен звания заслуженный артист Азербайджана. Р.Рахманов также удостоен президентской премии.