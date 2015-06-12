​В Филармонии состоится концерт, посвященный церемонии открытия I Европейских игр

12 июня, 2015 17:17

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ 13 июня Азербайджанская государственная филармония имени Муслима Магомаева представит концерт, посвященный церемонии открытия первых Европейских игр. Как сообщает Report, на концерте выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли. Управлять оркестром будет польский дирижер Мисхал Клауза. Солист - польский пианист Кжистов Яблонский. На концерте прозвучит классическая европейская музыка.