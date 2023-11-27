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В CinemaPlus прошел предпремьерный показ фильма "Наполеон"

В CinemaPlus прошел предпремьерный показ фильма "Наполеон" В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ 28 Mall, прошел предпремьерный показ биографического фильма о французском императоре "Наполеон".
Искусство
27 ноября 2023 г. 12:51
В CinemaPlus прошел предпремьерный показ фильма Наполеон

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ 28 Mall, прошел предпремьерный показ биографического фильма о французском императоре "Наполеон".

Как сообщает Report, режиссером исторической драмы о жизни императора Наполеона Бонапарта является Ридли Скотт. Главную роль исполняет неподражаемый Хоакин Феникс.

Фильм повествует о приходе великого полководца к власти, а также о его взаимоотношениях с возлюбленной, императрицей Жозефиной, роль которой сыграла Ванесса Кирби, а Тахар Рахим играет революционера Поля Барраса. Сценарий к картине написал Дэвид Скарпа, музыку — Мартин Фиппс.

В кинотеатре царила особая атмосфера. Золотые арки с цветами, люстры, свечи, инструментальное трио создали стиль французской эпохи XIX века.

Сладости и пирожные Наполеон придали вечеру праздничное настроение. Гостей на входе встречал косплей самого Наполеона и белый ангел, который раздавал прекрасным дамам цветы. Развлекательная часть мероприятия завершилась танцем Вальс от ASgarden под руководством Александра Баркова.

На мероприятии были звезды шоу бизнеса, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

С 23 ноября все желающие могут увидеть один из самых ожидаемых фильмов в сети кинотеатров CinemaPlus на 3-х языках: русский, английский и турецкий. Также, "Наполеон" можно посмотреть в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в торговом центре Deniz Mall с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCinemaPlus-da “Napoleon” filminin premyeradan öncə nümayişi keçirilib

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