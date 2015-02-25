В Центре кино "Низами" пройдут бесплатные сеансы фильмов о Ходжалинской трагедии

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В 23-ю годовщину Ходжалинской трагедии в Центре кино "Низами" состоится бесплатный показ фильмов на военно-патриотическую тему.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Центра кино "Низами".

В течение дня с 10:00 по 19:00 желающие смогут посмотреть фильм Вахида Мустафаева "Ходжа", картину Эльхана Джафарова "Долу", короткометражный фильм молодого режиссера Эльчина Абдуллаева "Мериз" и документальные фильмы о наших национальных героях.