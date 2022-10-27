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В Шуше состоится международный кинофестиваль тюркского мира "Деде Горгуд"

В Шуше состоится международный кинофестиваль тюркского мира "Деде Горгуд" В будущем году в Шуше состоится международный кинофестиваль тюркского мира Korkut Ata ("Деде Горгуд").
Искусство
27 октября 2022 г. 09:20
В Шуше состоится международный кинофестиваль тюркского мира Деде Горгуд

В будущем году в Шуше состоится международный кинофестиваль тюркского мира Korkut Ata ("Деде Горгуд").

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом рассказал заместитель министра культуры и туризма этой страны Ахмед Мисбах Демирджан.

"Наша цель в рамках фестиваля создать основу для совместного производства, награждение новых фильмов в рамках конкурса и собрать вместе министров тюркских республик. Фестиваль, который мы организуем в культурной столице тюркского мира – Бурсе (на этот год), в следующем году пройдет в азербайджанском городе Шуша. Это послужит созданию фильмов совместного производства на основе нашего общего наследия", - сказал замминистра.

Отметим, что продолжается подготовка к "Кинофестивалю тюркского мира Korkut Ata", который пройдет 1-5 ноября во второй раз в этом году в городе Бурса.

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Версия на азербайджанском языке Gələn il Şuşada beynəlxalq “Dədə Qorqud” film festivalı keçiriləcək

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