В Шуше состоится международный кинофестиваль тюркского мира "Деде Горгуд"

В будущем году в Шуше состоится международный кинофестиваль тюркского мира Korkut Ata ("Деде Горгуд").

В будущем году в Шуше состоится международный кинофестиваль тюркского мира Korkut Ata ("Деде Горгуд").

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом рассказал заместитель министра культуры и туризма этой страны Ахмед Мисбах Демирджан.

"Наша цель в рамках фестиваля создать основу для совместного производства, награждение новых фильмов в рамках конкурса и собрать вместе министров тюркских республик. Фестиваль, который мы организуем в культурной столице тюркского мира – Бурсе (на этот год), в следующем году пройдет в азербайджанском городе Шуша. Это послужит созданию фильмов совместного производства на основе нашего общего наследия", - сказал замминистра.

Отметим, что продолжается подготовка к "Кинофестивалю тюркского мира Korkut Ata", который пройдет 1-5 ноября во второй раз в этом году в городе Бурса.