    Искусство
    • 15 октября, 2025
    • 10:44
    В Берлине открылась международная художественная выставка MAMA – Мать-природа

    В Азербайджанском культурном центре в Берлине открылась международная художественная выставка "MAMA – Мать-природа".

    Как сообщает Report, в открытии выставки приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева.

    Арт-проект дебютировал в Центре Гейдара Алиева в рамках COP29 в Баку в ноябре 2024 года. Выставка начала свое путешествие с целью донести до мира месседж об изменении климата.

    Международный художественный проект " MAMA – Мать-природа", объединяющий 55 художников из 28 стран, в том числе Азербайджана, США, Германии, Великобритании, Бразилии, Южной Кореи, Грузии, Индии, Испании, Израиля, Латвии, Пакистана, России, Турции, Украины, языком искусства призывает к защите нашей планеты для будущих поколений.

    Лента новостей