Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В Баку в филармонии состоялся концерт, посвященный Дню Победы

    Искусство
    • 09 ноября, 2025
    • 06:08
    В Баку в филармонии состоялся концерт, посвященный Дню Победы

    В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся юбилейный концерт, посвященный 5-летию Победы в Отечественной войне.

    Как сообщили Report в Министерстве культуры, мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах.

    В концертной программе прозвучали произведения известных азербайджанских композиторов. Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и главный дирижер Фуад Ибрагимов) и Азербайджанская государственная хоровая капелла (художественный руководитель Гюльбаджи Иманова) подарили слушателям истинное художественное наслаждение.

    Программа началась с увертюры "Победа" Джейхуна Аллахвердиева и продолжилась произведениями Мамедаги Умудова "Карабах - это Азербайджан", Рауфа Алиева "Дороги, ведущие в Шушу", "Турецким маршем" Ниязи, хором Ченлибел из оперы "Кёроглу" Узеира Гаджибейли.

    Затем были исполнены такие произведения, как "Великая земля" Эльдара Мансурова, симфоническая поэма "Победа" Фаига Суджаддинова и "Солдатский марш" Джаваншира Гулиева. Выступления солистов Турала Агасиева (тенор) и Нигяр Аскеровой (сопрано) были встречены публикой аплодисментами.

    концерт Азербайджанская государственная филармония День Победы
    Фото
    Filarmoniyada Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçirilib

    Последние новости

    06:08
    Фото

    В Баку в филармонии состоялся концерт, посвященный Дню Победы

    Искусство
    05:47

    Экс-генсек НАТО назвал крупнейшее поражение альянса

    Другие страны
    05:21

    Пентагон перебросил в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H

    Другие страны
    04:50

    Гризманн побил рекорд Месси в Ла Лиге

    Футбол
    04:16

    США впервые с 2008 года направят посла в Боливию

    Другие страны
    03:45
    Фото

    Золотой призер ЧЕ из Азербайджана приурочил свое достижение ко Дню Победы

    Индивидуальные
    03:06

    Президент Сирии прибыл с официальным визитом в Вашингтон

    Другие страны
    02:38

    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    02:20
    Фото

    Азербайджанский шахматист, ставший чемпионом Европы, вернулся на родину

    Индивидуальные
    Лента новостей