В Баку в филармонии состоялся концерт, посвященный Дню Победы

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся юбилейный концерт, посвященный 5-летию Победы в Отечественной войне.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах.

В концертной программе прозвучали произведения известных азербайджанских композиторов. Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и главный дирижер Фуад Ибрагимов) и Азербайджанская государственная хоровая капелла (художественный руководитель Гюльбаджи Иманова) подарили слушателям истинное художественное наслаждение.

Программа началась с увертюры "Победа" Джейхуна Аллахвердиева и продолжилась произведениями Мамедаги Умудова "Карабах - это Азербайджан", Рауфа Алиева "Дороги, ведущие в Шушу", "Турецким маршем" Ниязи, хором Ченлибел из оперы "Кёроглу" Узеира Гаджибейли.

Затем были исполнены такие произведения, как "Великая земля" Эльдара Мансурова, симфоническая поэма "Победа" Фаига Суджаддинова и "Солдатский марш" Джаваншира Гулиева. Выступления солистов Турала Агасиева (тенор) и Нигяр Аскеровой (сопрано) были встречены публикой аплодисментами.