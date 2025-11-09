İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Filarmoniyada Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçirilib

    İncəsənət
    • 09 noyabr, 2025
    • 05:26
    Filarmoniyada Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçirilib

    Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında Zəfər Gününün 5 illiyinə həsr olunmuş yubiley konserti keçirilib.

    Mədəniyyət Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, tədbir Vətən müharibəsində canından keçən şəhidlərin əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb.

    Konsert proqramında Azərbaycanın tanınmış bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib. Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri (bədii rəhbər və baş dirijor Fuad İbrahimov) və Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası (bədii rəhbər Gülbacı İmanova) dinləyicilərə bədii zövq bəxş ediblər.

    Proqram Ceyhun Allahverdiyevin "Qələbə" uvertürası ilə açılın və Məmmədağa Umudovun "Qarabağ Azərbaycandır", Rauf Əliyevin "Şuşaya aparan yollar", Niyazinin "Türk marşı", Üzeyir Hacıbəylinin "Koroğlu" operasından Çənlibel xoru ilə davam edib. Ardınca Eldar Mansurovun "Ulu torpaq", Faiq Sücəddinovun "Zəfər" simfonik poeması və Cavanşir Quliyevin "Əsgər marşı" kimi əsərlər ifa olunub. Solistlər Tural Ağasıyev (tenor) və Nigar Əsgərova (soprano) çıxışları ilə tamaşaçıların alqışlarını qazanıblar.

    Zəfər Günü Bayram konserti Qarabağ Azərbaycandır

    Son xəbərlər

    05:26
    Foto

    Filarmoniyada Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçirilib

    İncəsənət
    05:01
    Foto

    Rəsul İbrahimov: Xaqan Əhmədin şahmatda daha böyük qələbələri irəlidədir

    Fərdi
    04:27

    ABŞ 2008-ci ildən ilk dəfə Boliviyaya səfir göndərəcək

    Digər ölkələr
    04:09

    Antuan Qrizmann Messinin La Liqadakı rekordunu qırıb

    Futbol
    03:39
    Foto

    Azərbaycan şahmatçısı: Avropa çempionatındakı qələbəmi Zəfər Gününə həsr edirəm

    Fərdi
    03:25

    Suriya Prezidenti ABŞ-yə rəsmi səfər edib

    Digər ölkələr
    02:48

    KİV: Ağ Ev Orbanın sanksiya barədə sözlərini təkzib edib

    Digər ölkələr
    02:24

    Sumqayıtda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    02:15
    Foto

    Avropa çempionu olmuş Azərbaycan şahmatçısı Vətənə qayıdıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti