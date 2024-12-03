В Баку состоялось открытие фестиваля искусств EU4Culture

В Германо-азербайджанском культурном объединении "Капельхаус" в Баку состоялось открытие фестиваля искусств EU4Culture.

В Германо-азербайджанском культурном объединении "Капельхаус" в Баку состоялось открытие фестиваля искусств EU4Culture.

Как сообщает Report, в мероприятии, посвященном 3 декабря - Международному дню инвалидов, принимают участие деятели культуры и искусства из Азербайджана и других стран.

Выступивший на мероприятии посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн заявил, что как представители ЕС, они очень довольны реализацией проекта "Европейский Союз для культуры".

"Инклюзивность является для нас очень важным вопросом, поэтому очень приятно открывать этот фестиваль в такой день", - сказал он.

Отметим, что целью двухдневного фестиваля является предоставление уникальной платформы для представлений и дискуссий, подчеркивающих роль творчества в социальном развитии. В этих рамках планируется привлечь внимание к культурным, социальным и экологическим вопросам посредством инклюзивных выступлений и панельных дискуссий о влиянии искусства на общество.