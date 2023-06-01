В арт-центре “9 senses” проведен "Творческий марафон" для детей

1 июня по случаю Международного дня защиты детей в арт-центре “9 senses” прошел "Творческий марафон" с участием детей и родителей.

1 июня по случаю Международного дня защиты детей в арт-центре “9 senses” прошел "Творческий марафон" с участием детей и родителей.

Как передает Report, в ходе марафона родители вместе с детьми создавали арт-объекты, рисовали, играли и принимали участие в познавательных лекциях.

В программу творческого марафона вошли уроки лепки под руководством ментора Рамины Бочаровой, создателя личного бренда керамических изделий.

Также в рамках марафона прошел турнир по шахматам, организованный клубом “Белый конь”. Улькер Умудова, первая судья-женщина по шахматам в Азербайджане международного уровня и директор клуба “Белый Конь” заявила журналистам, что дети всегда с интересом воспринимают подобные уроки. "Самое главное - заинтересовать детей, и тогда им не будет скучно. Конечно, многое зависит от педагога, но с правильным подходом ребенок всегда с интересом будет обучаться игре в шахматы",- добавила она.

В "Творческом марафоне" участвовали и дети из детского дома. В арт-лаборатории дети обучались урокам "микс медиа арту", где ментором выступил Мезахир Рустамов. Они занимались лепкой из глины, пластилина. В своих поделках, слепленных из пластилина и глины, дети воплотили мечты и фантазии.

Воспитатель детского дома №2 Илаха Велиева была очень рада, что для детей создают такие центры саморазвития и творчества. Это позволяет детям в их праздник раскрыть в себе новые навыки, получить массу новых эмоций и удовольствия. По ее словам, она работает в детском доме около 20 лет, самое главное – видеть радость на их лицах.

В рамках марафона также состоялись уроки хореографии от народной артистки Азербайджана, балерины Камиллы Гусейновой.

По ее словам, если в какой-то активности задействованы дети - это уже праздник. "У детей много энергии. Самое главное найти подход к ним, заинтересовать, и тогда они хоть и будут шуметь, но одновременно и будут слушаться",- сказала она.

Отметим, что Nine Senses - атмосферное место на берегу Каспийского моря - арт-центр творчества и саморазвития.

Директор арт-центра “9 senses” Наталья Жукова в интервью журналистам рассказала о новом арт-центре, посвященном творчеству и саморазвитию: "Центр открылся всего три месяца назад, а его главная цель помочь человеку раскрыть свои чувства".

По ее словам, в центре проходят телесные практики, йога-бранчи. "Еще одним интересным направлением, которое осуществляется в центре, является исцеление звуком. Учитель проводит занятия звукового “healing”-a. О центре можно говорить очень много, здесь вас ждет команда лучших преподавателей, художников, экспертов и духовных менторов ", - добавила она.