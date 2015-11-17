​В Баку пройдет творческий вечер Никиты Михалкова

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет творческий вечер председателя Союза кинематографистов России и президента Российского фонда культуры, видного кинорежиссера, актера, сценариста, народного артиста России Никиты Михалкова.
Как сообщает Report, мероприятие состоится 4 декабря во Дворце Гейдара Алиева.
Никита Михалков придет на встречу со зрителями с программой "Свой среди своих".
Напомним, что победитель престижного Каннского и Венецианского кинофестивалей, и лауреат премии "Оскар" Н.Михалков является режиссером, сценаристом, главным продюсером и художественным руководителем многих фильмов.
Отметим, что билеты на вечер, который начнется в 19:00, стоят 20-60 манатов.
Их можно приобрести во Дворце Гейдара Алиева и централизованных кассах города.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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