В Баку пройдет семидневный Фестиваль Новруза

© Report.az

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Национального бюро пропаганды туризма с 20 по 26 марта 2017 года в Баку пройдет Фестиваль Новруза.

Об этом Report сообщили в Национальном бюро пропаганды туризма.

В рамках фестиваля в течение 7 дней в сквере имени Сабира будут проходить праздничные концерты с участием свыше 40 коллективов из многих регионов Азербайджана и популярных исполнителей.

Кроме того, ремесленники представят свои работы, кулинары угостят гостей блюдами национальной кухни. Предусматриваются также выступления атлетов, акробатов, фокусников.

В рамках программы фестиваля организуют шествие всадников. Здесь также продемонстрируют карабахского скакуна.

Национальное Бюро пропаганды туризма приглашает жителей и гостей столицы принять участие в праздновании Новруз байрамы.