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В Баку пройдет Фестиваль юмора тюркского мира

В Баку пройдет Фестиваль юмора тюркского мира 2 декабря в рамках "Творческой недели" при поддержке Министерства культуры Азербайджана в Киноцентре "Низами" пройдет Фестиваль юмора тюркского мира.
Искусство
21 ноября 2023 г. 19:49
В Баку пройдет Фестиваль юмора тюркского мира

2 декабря в рамках "Творческой недели" при поддержке Министерства культуры Азербайджана в Киноцентре "Низами" пройдет Фестиваль юмора тюркского мира.

Как сообщает Report, в мероприятии наряду с азербайджанскими юмористами примут участие юмористы из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Татарстана (РФ).

На фестивале юмористы тюркского мира выступят в жанре stand-up, и в итоге жюри выберет победителем одну из стран.

Фестиваль будет способствовать продвижению взаимной профессиональной и творческой деятельности, реализации совместных творческих проектов в этой сфере.

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Версия на азербайджанском языке Türk Dünyasının Yumor Festivalı keçiriləcək

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