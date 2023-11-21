В Баку пройдет Фестиваль юмора тюркского мира

2 декабря в рамках "Творческой недели" при поддержке Министерства культуры Азербайджана в Киноцентре "Низами" пройдет Фестиваль юмора тюркского мира.

2 декабря в рамках "Творческой недели" при поддержке Министерства культуры Азербайджана в Киноцентре "Низами" пройдет Фестиваль юмора тюркского мира.

Как сообщает Report, в мероприятии наряду с азербайджанскими юмористами примут участие юмористы из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Татарстана (РФ).

На фестивале юмористы тюркского мира выступят в жанре stand-up, и в итоге жюри выберет победителем одну из стран.

Фестиваль будет способствовать продвижению взаимной профессиональной и творческой деятельности, реализации совместных творческих проектов в этой сфере.