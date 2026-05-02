    В Баку проходит выставка "По следам азербайджанской природы"

    • 02 мая, 2026
    • 11:14
    В Баку проходит выставка По следам азербайджанской природы

    В Приморском национальном парке проходит выставка "По следам азербайджанской природы", организованная в рамках проекта Explore Azerbaijan with IDEA, реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

    Как сообщает Report, на выставке представлены фотографии 30 видов фауны, запечатленных фотографом и видеографом проекта Салехом Бахшиевым в различных национальных парках Азербайджана. Большая часть представленных видов фауны занесена в "Красную книгу" Азербайджана.

    Выставка под открытым небом организована при партнерстве Общественного объединения IDEA, Управления Приморского бульвара и Бакинского зоологического парка. В рамках выставки, которая продлится один месяц, жители города и гости столицы получат возможность поближе познакомиться с фотографиями, отражающими богатое биоразнообразие Азербайджана.

    Отметим, что основной целью проекта Explore Azerbaijan with IDEA, начавшегося в 2025 году по инициативе Лейлы Алиевой, является ознакомление местной и международной аудитории с неповторимыми красотами живого мира Азербайджана, а также формирование мультимедийной базы, отражающей самобытное богатство природы нашей страны.

    Explore Azerbaijan with IDEA - это не только просветительский проект, но и призыв к защите природы и ее сохранению для будущих поколений.

    Эксклюзивные фото- и видеоматериалы, посвященные природе Азербайджана, можно найти на официальных страницах проекта в социальных сетях:

    Instagram: https://www.instagram.com/explore.aze

    Facebook: https://www.facebook.com/explore.aze

    YouTube: https://www.youtube.com/@exploreazerbaijan.withidea

    Bakıda "Azərbaycan təbiətinin izi ilə" adlı sərgi keçirilir
    Baku hosts exhibition titled "In footsteps of Azerbaijan's nature"

