В Азербайджанском музее ковра открылась выставка "Ковры и легенды. Новый год по китайскому календарю"

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском музее ковра состоялось открытие выставки "Ковры и легенды. Новый год по китайскому календарю".

Как сообщает Report, выставка организована совместно Азербайджанским музеем ковров и посольством Китая в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства во главе с послом Китая в Азербайджане Вэйем Цзиньхуа, ряд аккредитованных в нашей стране послов, представителей посольств, должностных лиц министерства культуры и туризма Азербайджана, депутатов Милли Меджлиса, общественные и культурные деятели. Директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ИКОМ Азербайджан, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова отметила, что в феврале 2018 года, согласно этому календарю, начнется Год собаки. Поэтому проект объединил экспонаты музея с изображением этого символа года. Несколько ковров, представленные на выставке, впервые извлечены из запасников музея. "Великая китайская цивилизация, подарившая миру невероятное количество открытий, оказала большое влияние на культуру всего мира. В культуре обоих народов образ собаки является защитником, который защищает человека от злых духов", - добавила директор музея.

Ширин Меликова выразила надежду, что сотрудничество музея с посольством Китая будет продолжаться, и этот проект придаст импульс установлению отношений между музеями двух стран. "Я также уверена в реализации новых проектов, развитии наших отношений. Культура и искусство народов - лучший способ сделать страны ближе друг другу", - сказала Ширин Меликова.

Выступая на мероприятии, посол Китая в Азербайджане Вэй Цзиньхуа поблагодарил за организацию выставки и сказал, что он рад принимать участие в этом мероприятии. Он отметил, что сотрудничество развивается в контексте отношений между народами. "Эта выставка будет и далее развивать и укреплять культурные отношения между двумя странами. Через несколько дней китайский народ будет праздновать Год Собаки. Китайский Новый год, который выражает счастье, успех и надежду, объединяет весь народ. Как праздник Новруз дорог для азербайджанцев, так и этот праздник является самым важным для китайцев", - отметил дипломат.

Заведующий отделом учреждений культуры и народного искусства министерства культуры и туризма Азербайджана Фикрет Бабаев высоко оценил реализацию такого проекта в Азербайджанском музее ковра и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в эту работу.

Затем гости ознакомились с выставкой.

Напомним, что выставка в Азербайджанском музее ковра под названием "Ковры и легенды. Новый год по китайскому календарю" продлится до 28 февраля.