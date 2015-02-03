​В Азербайджанском государственном музыкальном театре произошло новое назначение

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Известный писатель-драматург Самир Садагатоглы назначен руководителем пресс-службы Азербайджанского государственного музыкального театра.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба театра. По информации, новый руководитель хорошо знаком с театральной сферой.

Самир Садагатоглу является президентским стипендиатом, членом Союза писателей Азербайджана.

С.Садагатоглы в 2001 году за сборник рассказов был удостоен премии министерства молодежи, спорта и туризма "Лучший прозаик года" и премии "Угур" имени Ульви Бунъядзаде Союза писателей Азербайджана. В 2002 году он удостоился специальной премии Союза театральных деятелей Азербайджана.

Его произведения ставились на сценах многих театров Азербайджана.