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    ​В Азербайджанском государственном музыкальном театре произошло новое назначение

    Назначен новый руководитель пресс-службы театра

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Известный писатель-драматург Самир Садагатоглы назначен руководителем пресс-службы Азербайджанского государственного музыкального театра.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба театра. По информации, новый руководитель хорошо знаком с театральной сферой.

    Самир Садагатоглу является президентским стипендиатом, членом Союза писателей Азербайджана.

    С.Садагатоглы в 2001 году за сборник рассказов был удостоен премии министерства молодежи, спорта и туризма "Лучший прозаик года" и премии "Угур" имени Ульви Бунъядзаде Союза писателей Азербайджана. В 2002 году он удостоился специальной премии Союза театральных деятелей Азербайджана.

    Его произведения ставились на сценах многих театров Азербайджана. 

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