В Анкаре открылась выставка, посвященная 44-дневной Отечественной войне

В Анкаре открылась выставка азербайджанских художников "Славная победа, восстановившая суверенитет".

Как сообщает турецкое бюро Report, выставка организована Культурным центром при посольстве Азербайджана в Турции совместно с Анкарским музеем живописи и скульптуры.

На церемонии открытия выступили руководитель Главного управления изящных искусств Министерства культуры и туризма Турции Омер Фарук Бельвиранлы, глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутат Шамиль Айрым, депутат от партии İYİ Айюдже Тюркеш, директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов, советник посольства Физули Маджидли, а также деятели культуры, художники и искусствоведы.

На выставкесостоялся показ короткометражного фильма о 44-дневной Отечественной войне. Выступавшие говорили о роли таких выставок в укреплении культурных связей между двумя странами, о значении Победы для всего тюркского мира.

Директор Культурного центра Самир Аббасов сообщил, что на выставке представлены 44 работы, посвященные азербайджанской истории, культуре и Карабаху.

Выставка продлится до 16 апреля. Планируется также провести ее в других городах Турции, а отдельные работы будут переданы в музеи Азербайджана и Турции в качестве постоянных экспонатов.