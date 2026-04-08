Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Анкаре открылась выставка, посвященная 44-дневной Отечественной войне

    Искусство
    • 08 апреля, 2026
    • 14:17
    В Анкаре открылась выставка азербайджанских художников "Славная победа, восстановившая суверенитет".

    Как сообщает турецкое бюро Report, выставка организована Культурным центром при посольстве Азербайджана в Турции совместно с Анкарским музеем живописи и скульптуры.

    На церемонии открытия выступили руководитель Главного управления изящных искусств Министерства культуры и туризма Турции Омер Фарук Бельвиранлы, глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутат Шамиль Айрым, депутат от партии İYİ Айюдже Тюркеш, директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов, советник посольства Физули Маджидли, а также деятели культуры, художники и искусствоведы.

    На выставкесостоялся показ короткометражного фильма о 44-дневной Отечественной войне. Выступавшие говорили о роли таких выставок в укреплении культурных связей между двумя странами, о значении Победы для всего тюркского мира.

    Директор Культурного центра Самир Аббасов сообщил, что на выставке представлены 44 работы, посвященные азербайджанской истории, культуре и Карабаху.

    Выставка продлится до 16 апреля. Планируется также провести ее в других городах Турции, а отдельные работы будут переданы в музеи Азербайджана и Турции в качестве постоянных экспонатов.

    44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Азербайджанские художники Выставка Турция
    Фото
    Ankarada azərbaycanlı rəssamların "Suverenliyimizi qazandıran şanlı zəfər" adlı sərgisi keçirilir

