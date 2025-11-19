В Академическом музыкальном театре состоялась премьера спектакля "Гюльчохра и Аскер"

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре 18 ноября состоялась премьера спектакля "Гюльчохра и Аскер", поставленного по мотивам одноименной пьесы народного писателя Кямала Абдуллы.

Как сообщает Report, спектакль посмотрели вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева.

Музыкальная драма из двух частей "Гюльчохра и Аскер" является продолжением произведения великого Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан".

Композитор нового сценического произведения, заслуженный деятель искусств Джаваншир Гулиев в интервью журналистам сказал, что к постановке подошли по-другому. "В отличие от "Аршин мал алан", это произведение не заканчивается счастливым концом. Сюжет непредсказуем и постоянно держит зрителя в напряжении. Поэтому это был как интересный, так и ценный опыт", - добавил композитор.

Исполнитель роли Аскера в спектаклях "Аршин мал алан" и "Гюльчохра и Аскер", лауреат премии президента Самедзаде Хасиев подчеркнул характерность обеих ролей. Отметив, что творческий состав долго работал над спектаклем, он сказал: "Жизнерадостная и романтическая сторона Аскера в музыкальной комедии и его драматическая судьба в новом произведении открывают мне как актеру широкие возможности для выражения. Работа над этой ролью как ответственна, так и ценна с творческой точки зрения. Аскер и Гюльчохра создают образ целой эпохи на фоне пережитых ими потрясений в темные и суровые периоды истории. Годы мучений Аскера в Сибири и отчаянное ожидание его Гюльчохрой - это не только история несчастной любви, но и художественная летопись, отражающая память, боевой дух и непоколебимость народа".

Исполнившая роль Телли в музыкальной драме из двух частей Эльнара Нагдалиева отметила, что она - сострадательная и жизнерадостная женщина. "Я старалась передать зрителю внутреннюю силу и мягкий характер героини. Телли отличает преданность своему хозяину и хозяйке. Несмотря на все напряжение, опасности и трудности, она не оставляет их одних, а отправляется с ними в непростое путешествие, которое простирается до Ирана, Стамбула, а затем и Франции", - добавила актриса.

Зрительница спектакля "Гюльчохра и Аскер", Заслуженный деятель искусств Марьям Ализаде осталась под впечатлением от постановки: "В спектакле мастерски отражены политические и общественные события, происходившие в период Азербайджанской Демократической Республики, особенно горькие последствия материальных и моральных ударов, нанесенных нашей стране большевиками. Сложная судьба Гюльчохры и Аскера представлена в спектакле с высоким художественным мастерством и производит сильное эмоциональное впечатление на зрителей".

Режиссер-постановщик спектакля - Аскер Аскеров, дирижер - Фахраддин Атаев, балетмейстер - Нигяр Шахмурадова, хормейстер - Вагиф Мастанов.

В постановке приняли участие Заслуженные артисты Азизага Азизов, Ильгар Саламов, лауреаты премии Президента Самедзаде Хасиев, Мехрибан Залиева, Атилла Мамедов, актеры Фаиг Мирзоев, Гюльтадж Алили, Гюльнара Абдуллаева, Эльнара Нагдалиева, Ибрагим Ализаде, Эльчин Иманов, Эльхан Исмаилов, Али Керимов, Орхан Гусейнов, Камиль Джафаров, Ниджат Габибов, а также артисты хора и балета.