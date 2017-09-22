Умерший 25 лет назад знаменитый музыкант отправляется в турне в виде голограммы

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Знаменитый рок-музыкант Фрэнк Заппа, умерший 25 лет назад, снова порадует поклонников. Он отправляется в турне в виде голограммы, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.
Серия концертов, на которых, кроме голограммы Заппы, будут выступать и его бывшие музыкальные партнеры, начнется к концу 2017 года и продлится в 2018 году.
Голограмму создает компания Eyellusion, которая в прошлом уже отправила в турне голограмму Ронни Джеймса Дио.
Гвоздем программы, как пишет Rolling Stone, будет написанная Фрэнком Заппой опера из трех частей "Гараж Джо" (Joe's Garage).
Где именно состоятся выступления, пока неизвестно.
News DepartmentАвтор новости
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