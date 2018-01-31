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    Умер создатель кота Леопольда

    Режиссер-мультипликатор Анатолий Резников умер в возрасте 77 лет

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Режиссер-мультипликатор Анатолий Резников умер в возрасте 77 лет. 

    Как передает Report cо ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина в своем фейсбуке.

    "Друзья из Германии пишут, что ушел из жизни Анатолий Резников. Режиссер "Кота Леопольда" и других проектов", - написала она.

    Анатолий Резников стал известен после выхода мультфильма "Раз ковбой, два ковбой", а также серии мультиков о приключениях кота Леопольда.

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