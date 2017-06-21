Трехкратный лауреат премии "Оскар" объявил о завершении актерской карьеры

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Трехкратный лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль британский актер Дэниэл Дэй-Льюис объявил о том, что больше не будет сниматься в кино, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

В заявлении, обнародованном агентом 60-летнего Дэй-Льюиса, говорится, что он "больше не будет работать актером".

Он сыграл свою первую роль в кино еще подростком, в "Воскресенье, кровавом воскресенье" в 1971 году.

На счету актера не так много фильмов, он всегда тщательно подходил к выбору кинопроектов и обычно снимался лишь раз в три-пять лет.

Трижды за свои роли он удостаивался премии "Оскар" - за фильмы "Моя левая нога" (1989), "Нефть" (2007) и "Линкольн" (2012).

В этом году выйдет последний фильм с его участием - "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона, в котором изображен мир моды в Лондоне 1950-х годов.

В 2013 году Дэниэл Дэй-Льюис был признан журналом Time одним из 100 самых влиятельных людей в мире.