Театральный музей проведет две крупные выставки

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы идет подготовка к двум крупным выставкам.

Об этом Report сообщили в театральном музее.

17 февраля в Академическом национальном драматическом театре состоится мероприятие по случаю 70-летнего юбилея народного артиста Алиаббаса Гадирова. Выставку к данному мероприятию подготовил театральный музей. Экспозиция будет предложена зрителям в фойе театра.

Вторая выставка откроется накануне 24-й годовщины Ходжалинской трагедии и будет повещена этому траурному событию.