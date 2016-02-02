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    Театральный музей проведет две крупные выставки

    Одна из выставок будет посвящена 24-й годовщине Ходжалинской трагедии

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы идет подготовка к двум крупным выставкам.

    Об этом Report сообщили в театральном музее. 

    17 февраля в Академическом национальном драматическом театре состоится мероприятие по случаю 70-летнего юбилея народного артиста Алиаббаса Гадирова. Выставку к данному мероприятию подготовил театральный музей. Экспозиция будет предложена зрителям в фойе театра. 

    Вторая выставка откроется накануне 24-й годовщины Ходжалинской трагедии и будет повещена этому траурному событию.

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