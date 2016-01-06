Театр юного зрителя готовится к премьере двух спектаклей

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре юного зрителя идут репетиции двух новых спектаклей.

Как сообщили Report в театре, в начале марта будут продемонстрированы спектакли "Хозяйка гостиницы" ("Mehmanxana sahibəsi") итальянского драматурга Карло Гольдони и "Сказка волшебной репки" (“Möcüzəli turpun nağılı”) по мотивам русской народной сказки.

Оба спектакля включены в репертуар Театра юного зрителя на первые три месяца 2016 года.

В театре также будут показаны спектакль "Мой белый голубь" ("Mənim ağ göyərçinim"), посвященный 26-й годовщине трагедии 20 Января, а накануне Ходжалинского геноцида и геноцида азербайджанцев 31 марта - спектакль "Арзу и Мурад".