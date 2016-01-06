 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Театр юного зрителя готовится к премьере двух спектаклей

    Новые спектакли будут показаны в марте

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре юного зрителя идут репетиции двух новых спектаклей. 

    Как сообщили Report в театре, в начале марта будут продемонстрированы спектакли "Хозяйка гостиницы" ("Mehmanxana sahibəsi") итальянского драматурга Карло Гольдони и "Сказка волшебной репки" (“Möcüzəli turpun nağılı”) по мотивам русской народной сказки.

    Оба спектакля включены в репертуар Театра юного зрителя на первые три месяца 2016 года. 

    В театре также будут показаны спектакль "Мой белый голубь" ("Mənim ağ göyərçinim"), посвященный 26-й годовщине трагедии 20 Января, а накануне Ходжалинского геноцида и геноцида азербайджанцев 31 марта - спектакль "Арзу и Мурад". 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi