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    Театр оперы и балета готовится к премьере

    Народный артист Азер Зейналов выйдет на сцену в образе Отелло

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета готовятся к премьере оперы выдающегося итальянского композитора Джузеппе Верди "Отелло".

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, премьера-концерт состоится 13 декабря.

    Основную партию (образ Отелло) исполнит народный артист Азер Зейналов. Афаг Аббасова создаст образ Дездемоны, а Антон Терштант - образ Яго.

    Отметим, что оба актера - солисты Театра оперы и балета.

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