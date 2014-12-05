Театр оперы и балета готовится к премьере

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета готовятся к премьере оперы выдающегося итальянского композитора Джузеппе Верди "Отелло".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, премьера-концерт состоится 13 декабря.

Основную партию (образ Отелло) исполнит народный артист Азер Зейналов. Афаг Аббасова создаст образ Дездемоны, а Антон Терштант - образ Яго.

Отметим, что оба актера - солисты Театра оперы и балета.