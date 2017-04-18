Тбилисский государственный азербайджанский драматический театр находится в плачевном состоянии - РАССЛЕДОВАНИЕ

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Тбилиси. 18 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Грузии имеется ряд культурных очагов, сыгравших важную роль в развитии культуры, искусства, прессы Азербайджана. Среди них Дом-музей Наримана Нариманова, Дом-музей Дж.Мамедкулизаде, Музей азербайджанской культуры им. М.Ф.Ахундзаде, Парк отдыха им.Гейдара Алиева и др. Одним из таких культурных очагов является Тбилисский государственный азербайджанский драмтеатр (ТГАДТ). В этом театре работали такие театральные гиганты как Ибрагим Исфаханлы, Алекпер Сейфи, Мохсун Санани, Ульви Раджаб и др. На сцене этого театра ставились различные пьесы азербайджанской и мировой драматургии. В книгах по истории пишут, что этот театр в различные периоды помогал другим театрам, финансировал постановки других театров. Этот значимый исторический памятник культуры сейчас носит имя общенационального лидера Гейдара Алиева. Но к сожалению сегодня общий памятник культуры азербайджанского и грузинского народов, Тбилисский государственный азербайджанский драмтеатр им.Гейдара Алиева находится в очень плачевном состоянии. Все используемые актерами костюмы грязные и рассыпавшиеся, пол и потолок разрушены, все важное для театра оборудование этого заброшенного театра нуждается в серьезном ремонте.

Заместитель директора Тбилисского государственного азербайджанского драмтеатра им.Гейдара Алиева по техническим вопросам Вагиф Байрамов сообщил грузинскому бюро Report, что здание, где расположен театр, построено в 1900 году: "746 кв. метров (22%) расположенного по улице Гогасали, 1 в центре Тбилиси здания принадлежали театру. Театр помогал созданным в тот период театрам Грузии. По документам театру принадлежат всего 19 комнат. Однако сейчас в здании, где расположен театр, проживают 16 семей, а также имеются магазин, ресторан, студия художника, музей народных инструментов. Театр закрылся в 1947 году, в 2003 году восстановил работу как Тбилисский муниципальный театр. В 2004 году театру дали имя общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева".

Заместитель директора театра, заслуженный работник культуры Азербайджана Намик Гаджиев отметил, что коллектив Тбилисского государственного азербайджанского драмтеатра им. Гейдара Алиева до сих пор участвовал во многих премьерах: "Из-за аварийного и разрушенного состояния здания театра мы ставим наши постановки в других столичных театрах. Это для нас очень тяжело материально. Но несмотря на это, мы и дальше будет работать и за счет талантливых актеров поставим еще много спектаклей".

Он сообщил, что несмотря на все трудности, в театре работают 12 актеров: "Семь из них по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева и экс-президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе окончили Тбилисский государственный университет театра и кино им.Шота Руставели по специальности актеры театра и кино".

Министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе подчеркнул Report, что Тбилисский государственный азербайджанский драмтеатр им.Гейдара Алиева действительно в аварийном состоянии: "Мы ранее подготовили смету для реконструкции и ремонта этого здания. Однако после возникновения определенных проблем приняли решение о строительстве нового здания для театра. Для строительства здания уже выделен земельный участок рядом с посольством Азербайджана. Сейчас идут работы по оформлению и думаю, это не займет много времени".

Отметим, что в эти дни посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов и руководитель рабочей группы по азербайджано-грузинским межпарламентским связям Афлатун Амашев посетили театр, встретились с коллективом, поинтересовались их проблемами и заботами.

Напомним, что бюджет Тбилисского государственного азербайджанского драмтеатра им.Гейдара Алиева в 2016 году составлял 160 тыс. лари. Прошлогодний бюджет принадлежащего армянам театра же составил 480 тыс. лари. В результате финансового кризиса бюджет театров, как и всех бюджетных организаций, в Грузии сократили на 10%.