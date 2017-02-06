Стало известно, что в свое время маэстро Ниязи занимался тяжелой атлетикой

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Стало известно, что в свое время известный азербайджанский дирижер и композитор маэстро Ниязи занимался тяжелой атлетикой.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, маэстро неоднократно выступал в первенствах по данному виду спорта общества "Динамо".

В свои 16-18 лет он неоднократно становился чемпионом и медалистом Баку и Азербайджана в весовой категории 56 кг и побил несколько рекордов.

Несмотря на поступление в консерваторию и уделение большего внимания музыке, маэстро по-прежнему занимался спортом.

После II Мировой войны – в 1946–1960 гг. Ниязи работал в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, точнее, возглавлял отдел тяжелой атлетики при министерстве спорта Азербайджанской ССР.

Работая на этом посту, на протяжении долгих лет маэстро помогал воспитанию многих спортсменов и их участию в соревнованиях союзного и международного значения.

Однако, личные проблемы не позволили ему продолжить это дело.

Отметим, что Ниязи Зульфугар оглу Тагизаде-Гаджибеков (маэстро Ниязи) родился 20 августа 1912 года в Тбилиси в семье известного композитора Зульфугара Гаджибекова.

Он скончался в 1984 году.