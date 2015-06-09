​Создается Молодежный камерный хор тюркоязычных стран

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ По инициативе Международной организации тюркской культуры - ТЮРКСОЙ в июне в Анкаре планируется создание Молодежного камерного хора тюркоязычных стран.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

В проекте участвуют молодые исполнители из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Башкортостана.

По инициативе министерства культуры и туризма 13 и 16 июня Анкару посетят участвующие в проекте азербайджанские исполнители.

В состав делегации входят студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Диляра Махмудова, Фатима Джафарзаде, Айсель Гамбарли, Талех Яхъяев, Махир Тагизаде, студенты Азербайджанской национальной консерватории Эмин Зейналлы, Алисафа Аббасов и студентка Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.Ломоносова Камилла Гейдарова.