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    Состоялась презентация книги, посвященной Бюльбюльджану

    © Report

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Международном мугамном центре состоялась презентация книги, посвященной ханенде Бюльбюльджану. 

    Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали министр культуры Абульфас Гараев, первый заместитель министра Вагиф Алиев, автор книги Гюльгусейн Кязымлы и ряд деятелей искусства. 

    Рассказав о творчестве Бюльбюльджана, министр выразил признательность Гюльгусейну Кязымлы за написанную книгу.  

    Затем в исполнении ханенде прозвучали мугамы. 

    Отметим, что Абдулбаги Зулалов (Бюльбюльджан) родился в 1847 году в Шуше. С юного возраста он обрел популярность как ханенде в Азербайджане, а позже в Грузии в городе Тбилиси. 

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