Состоялась презентация документального фильма ”270-я страница", посвященный "Году города Шуша"

Сегодня в Баку состоялась презентация документального фильма “270-я страница”, посвященный "Году города Шуша".

Сегодня в Баку состоялась презентация документального фильма “270-я страница”, посвященный "Году города Шуша".

Как сообщает Report, в презентации приняли участие отличившиеся в боях за Шушу участники Отечественной войны, общественные деятели, депутаты и представители СМИ.

Автор сценария фильма, председатель общественного объединения ”Сеть журналистов Азербайджана" Аяз Мирзоев дал информацию о фильме.

Он сказал, что в экранизации показана история города Шуша с момента ее создания:

"В фильме дается подробная информация о творческих людях, общественных деятелях, сделавших Шушу всемирно известной. В фильме также рассказывается о тяжелых временах, с которыми столкнулась Шуша. Создателями города Шуша были азербайджанцы. Наша цель - донести достоверную и полную информацию о Шуше как до местной, так и зарубежной аудитории”.

Проект общественного объединения ”Сеть журналистов Азербайджана“ под названием «Разграбление материального и культурного наследия Шуши в результате армянской оккупации и разрушения учебных заведений» стал победителем специального конкурса, посвященного «Году города Шуша». В рамках этого проекта и был снят фильм «270-я страница». .

Название фильма - «270-я страница», - символично, ведь город Шуша, который является жемчужиной Карабаха, в этом году отмечает свое 270-летие.

В фильме также рассказывается о возрождении города Шуша после ее освобождения от оккупации 8 ноября 2020 года.

Над созданием экранизации работала творческая команда в составе Мусаллима Гасанова (исследователь), Зяки Гулуева (режиссер), Кямали Джахидгызы (продюсер), Эмина Гусейнова (оператор-постановщик), Солтана Ибрагимова (оператор), Арзум Нурушзаде (монтаж) и Аяза Мирзоева (сценарист).

В ближайшее время фильм будет представлен зрителям, а также международной аудитории на многих иностранных языках.