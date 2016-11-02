Состоится премьера спектакля "Колдун и красавица"

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Действующая при Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаика театральная студия "Oyuq" подготовила новый спектакль.

Как сообщили Report из пресс-службы театра, 8 ноября маленьким зрителям представят премьеру спектакля "Колдун и красавица" ("Cadugər və gözəl").

Отмечается, что показ состоится по случаю 9 Ноября - Дня государственного флага.

Сюжетная линия спектакля построена на победе добра над злом. Он учит детей честности, отваге, любви и преданности.

Вслед за спектаклем, где собраны персонажи любимых детских мультфильмов и сказок, маленьким зрителям также представят красочную концертную программу.

Автор сценария - Саида Аквердиева, режиссер-постановщик - Джамиля Аллахвердиева, художник-постановщик - Игбал Алиев.

В главный ролях - Вусаля Бекирзаде, Метин Везиров, Айсун Алимирзоева, Ариф Алиев, Марьям Асадова, Ага Сеидов, Айше Джафарли, Исмаил Алиев, Сельджан Хатун, Айлин Наджафли.

Основные образы создадут дети, отобранные в результате проведенного конкурса.

Напомним, что в конкурсе, прошедшем среди детей в возрасте 5-15 лет, принимали участие более 160-ти молодых талантов, из которых 20 человек приняли в ряды студии.