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    Состоится премьера спектакля "Колдун и красавица"

    Спектакль учит детей честности, отваге, любви и преданности, сюжетная линия спектакля построена на победе добра над злом

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Действующая при Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаика театральная студия "Oyuq" подготовила новый спектакль.

    Как сообщили Report из пресс-службы театра, 8 ноября маленьким зрителям представят премьеру спектакля "Колдун и красавица" ("Cadugər və gözəl").

    Отмечается, что показ состоится по случаю 9 Ноября - Дня государственного флага.

    Сюжетная линия спектакля построена на победе добра над злом. Он учит детей честности, отваге, любви и преданности.

    Вслед за спектаклем, где собраны персонажи любимых детских мультфильмов и сказок, маленьким зрителям также представят красочную концертную программу.

    Автор сценария - Саида Аквердиева, режиссер-постановщик - Джамиля Аллахвердиева, художник-постановщик - Игбал Алиев.

    В главный ролях - Вусаля Бекирзаде, Метин Везиров, Айсун Алимирзоева, Ариф Алиев, Марьям Асадова, Ага Сеидов, Айше Джафарли, Исмаил Алиев, Сельджан Хатун, Айлин Наджафли.

    Основные образы создадут дети, отобранные в результате проведенного конкурса.

    Напомним, что в конкурсе, прошедшем среди детей в возрасте 5-15 лет, принимали участие более 160-ти молодых талантов, из которых 20 человек приняли в ряды студии. 

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