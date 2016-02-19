Состоится показ фильма "Ичери шехер"

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Состоится церемония презентации полнометражного художественного фильма "Ичери шехер", снятого на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры и туризма.

Об этом Report сообщили в Киноцентре Низами.

Гала-показ фильма состоится 1 марта. На показе будет участвовать творческий коллектив фильма.

Напомним, что автором идеи полнометражного фильма является Тахмина Рафаэлла, авторами сценария - Тахмина Рафаэлла и Ильгар Сафат, режиссером-постановщиком - Ильгар Сафат, оператором-постановщиком - Люка Коассин (Италия), художником-постановщиком - Бютюнай Хагвердиев, исполнительным продюсером - Ульви Гасымов, продюсером - Мушфиг Хатамов.

Фильм рассказывает о любви юной девушки к ветерану Карабахской войны. Главные роли исполнили Тахмина Рафаэлла, Фирдовси Атакишиев, Эльмира Шабанова и Мехрибан Зяки.

Съемки фильма прошли в Баку и Закатале.