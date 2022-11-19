Скончался заслуженный деятель культуры Азербайджана

Скончался известный театральный деятель Азербайджана, заслуженный деятель культуры Натиг Гюльмамедов.

Скончался известный театральный деятель Азербайджана, заслуженный деятель культуры Натиг Гюльмамедов.

Как передает Report, он умер от сердечной недостаточности.

Отметим, что Н.Гюльмамедов родился 10 июня 1955 года в Шарурском районе Нахчывана. В 1972 году окончил среднюю школу села Гарабаглар, в 1984 году поступил на культурно-просветительский факультет Азербайджанского государственного художественного института, в 1991 году окончил институт.

С января 2016 года Н. Гюльмамедов назначен управляющим директором Академического национального драматического театра. В декабре того же года он был освобожден от должности управляющего директора Академического национального драматического театра и назначен на должность заместителя директора Азербайджанского государственного театра кукол.

Н.Гюльмамедов вышел на пенсию по возрасту в 2022 году.

Следует отметить, что Н.Гюльмамедов также является дядей известного телеведущего, генерального директора вещающего в Турции как общенациональный канал телеканала Haber Global Мамеда Гюльмамедова.