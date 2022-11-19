Скончался заслуженный деятель культуры Азербайджана

Скончался известный театральный деятель Азербайджана, заслуженный деятель культуры Натиг Гюльмамедов.
Отметим, что Н.Гюльмамедов родился 10 июня 1955 года в Шарурском районе Нахчывана. В 1972 году окончил среднюю школу села Гарабаглар, в 1984 году поступил на культурно-просветительский факультет Азербайджанского государственного художественного института, в 1991 году окончил институт.
С января 2016 года Н. Гюльмамедов назначен управляющим директором Академического национального драматического театра. В декабре того же года он был освобожден от должности управляющего директора Академического национального драматического театра и назначен на должность заместителя директора Азербайджанского государственного театра кукол.
Н.Гюльмамедов вышел на пенсию по возрасту в 2022 году.
Следует отметить, что Н.Гюльмамедов также является дядей известного телеведущего, генерального директора вещающего в Турции как общенациональный канал телеканала Haber Global Мамеда Гюльмамедова.