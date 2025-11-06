Скончался заслуженный артист Вахид Алиев
- 06 ноября, 2025
- 17:50
Скончался заслуженный артист Азербайджана, актер государственного театра юного зрителя Вахид Алиев.
Об этом Report сообщили в театре.
Согласно информации, артист ушел из жизни после продолжительной болезни.
Ранее Вахид Алиев перенес инфаркт, после чего был прооперирован.
Вахид Алиев родился 7 февраля 1952 года в Товузе. В 1974 году окончил факультет "Драматического и киноактерского искусства" Азербайджанского государственного института искусств имени М.А.Алиева.
С 1975 года работал актером Азербайджанского государственного театра юного зрителя, где сыграл десятки ярких ролей, полюбившихся нескольким поколениям зрителей.
В мае 2011 года он был удостоен звания "Заслуженный артист Азербайджанской Республики" за заслуги в развитии театрального искусства.