    Скончался заслуженный артист Вахид Алиев

    Искусство
    06 ноября, 2025
    17:50
    Скончался заслуженный артист Вахид Алиев

    Скончался заслуженный артист Азербайджана, актер государственного театра юного зрителя Вахид Алиев.

    Об этом Report сообщили в театре.

    Согласно информации, артист ушел из жизни после продолжительной болезни.

    Ранее Вахид Алиев перенес инфаркт, после чего был прооперирован.

    Вахид Алиев родился 7 февраля 1952 года в Товузе. В 1974 году окончил факультет "Драматического и киноактерского искусства" Азербайджанского государственного института искусств имени М.А.Алиева.

    С 1975 года работал актером Азербайджанского государственного театра юного зрителя, где сыграл десятки ярких ролей, полюбившихся нескольким поколениям зрителей.

    В мае 2011 года он был удостоен звания "Заслуженный артист Азербайджанской Республики" за заслуги в развитии театрального искусства.

