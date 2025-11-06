Əməkdar artist Vahid Əliyev vəfat edib
İncəsənət
- 06 noyabr, 2025
- 17:40
Əməkdar artist Vahid Əliyev vəfat edib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrından məlumat verilib.
Xatırladaq ki, aktyor bir neçə il öncə infakt keçirmiş və daha sonra əməliyyat olunmuşdu.
Qeyd edək ki, Vahid Əliyev 7 fevral 1952-ci ildə Tovuzda anadan olub. 1974-cü ildə M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət institutunun "Dram və kino aktyorluğu" fakültəsini bitirib.
1975-ci ildən Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrın aktyoru kimi fəaliyyət göstərən Vahid Əliyev 2011-ci ilin mayın Əməkdar artist fəxri adına layiq görülüb.
