Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Скончался заслуженный артист Джабир Иманов

    Искусство
    • 29 сентября, 2025
    • 14:33
    Скончался заслуженный артист Джабир Иманов

    Скончался заслуженный артист Джабир Иманов.

    Об этом Report сообщили его близкие.

    Отметим, что первым новость о кончине артиста распространил сайт Qafqazinfo.

    Джабир Иманов Парни из Баку Заслуженный артист Азербайджана
    Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat edib

    Последние новости

    14:44

    Мухтар Бабаев: В Азербайджане еще будут проводиться климатические недели

    Экология
    14:41

    BakuBus обеспечил работой 675 человек в Гяндже

    Инфраструктура
    14:33

    Скончался заслуженный артист Джабир Иманов

    Искусство
    14:33
    Фото

    Определился победитель соревнований по настольному теннису на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    14:25

    Посол ЕС в Баку почтила память героев Отечественной войны

    Внешняя политика
    14:22

    В Евлахском Олимпийском спорткомплексе одновременно могут проходить 9 соревнований

    Спорт
    14:15

    Али Асадов прибыл в Минск

    Внешняя политика
    14:15
    Фото

    Делегация Узбекистана побывала в парке Победы

    Внешняя политика
    14:14

    Джумаев: Азербайджан чутко подходит к восстановлению памятников в Карабахе

    Kультурная политика
    Лента новостей