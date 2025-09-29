İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat edib

    İncəsənət
    • 29 sentyabr, 2025
    • 14:30
    Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat edib
    Cabir İmanov

    Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat edib.

    Bu barədə "Report"a onun yaxınları məlumat verib.

    Məlumat üçün bildirək ki, Cabir İmanov 22 iyun 1976-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1983–1993-cü illərdə Bakı şəhəri 189 saylı məktəbdə oxuyub. 1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutuna qəbul olub və 1997-ci ildə həmin institutu bitirib.

    1992–2001-ci illərdə "Parni iz Baku" KVN komandasının üzvü olub. 1992-ci ildə KVN çempionu, 1995-ci ildə KVN Yay Kubokunun sahibi və 2000-ci ildə KVN "Əsrin Çempionu" olub. 2001-ci ildən "Planet Parni iz Baku" KVN Teatrının aktyoru olub. 2015-ci ildə Azərbaycanın Əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb. 2021-ci ildə isə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunub.

    Ailəli idi, 4 övladı var.

    Qeyd edək ki, xəbəri ilk olaraq "Qafqazinfo" saytı yayıb.

    Скончался заслуженный артист Джабир Иманов

